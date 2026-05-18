В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В понедельник, 18 мая, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах – I класс, в Ногинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» - II класс, Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах – IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 19 и 20 мая, на большей части территории региона установится III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +24-32 градуса, ночью - +13-19 градусов. Синоптики обещают ясную погоду с редкой облачностью, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

