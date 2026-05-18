Представитель Подмосковья принял участие в «Форуме участников региональных кадровых программ»

Представитель Подмосковья, кавалер двух орденов Мужества, советник управления региональной и технологической работы центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», участник программы «Герои Подмосковья» Павел Коломацкий принял участие в «Форуме участников региональных кадровых программ», который проходил с 17 по 20 марта 2026 года на территории Мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Когда меня пригласили на форум, для меня это была большая ответственность и гордость за то, что я оказался среди тех людей, которые могут представить Подмосковье на таком большом форуме, где мы можем коммуницировать, контактировать и держать марку своего региона», – сказал участник.

По его словам, его впечатления от форма еще формируются. Представитель региона отметил высокий уровень спикеров, которые выступили на мероприятии, а также возможность общения с товарищами.

Военнослужащий отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца и начал с должности бойца-санитара. Впоследствии он стал командиром роты специальных мероприятий диверсионно-разведывательного отряда.

Коломацкий подчеркнул, что боевой опыт помогает ему в гражданской жизни в решении кризисных вопросов, которые могут возникнуть в любой момент. По его словам, в программу «Герои Подмосковья» он пошел за знанием и получением опыта, который пригодится в государственном и муниципальном управлении. Военный отметил, что обучение дало ему понимание устройства госуправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.