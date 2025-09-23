Санкции и логистика: губернатор Середюк заявил о кризисе в угольной промышленности

Глава региона высказал мнение, что причинами кризиса в угольной отрасли стали санкции, логистические сложности, снижение цен на мировых рынках, кризис. Илья Середюк рассказал об отсутствии возможности перевозить на Восток столько угля, сколько кузбасские шахтеры добывают. Губернатор проинформировал, что проблемы постепенно решают.

По информации главы, в 2026 году регион намерен заключить определенный договор с РЖД, позволяющий улучшить логистику. Не менее важно сотрудничать с Минэнерго и Минтранспортом с целью создания новых подходов к организации вывозных соглашений. Ожидается, что регион сможет увеличить объем выпуска угля на Восток до 55-58 млн тонн.

По данным издания, в настоящее время на территории региона функционирует 151 угольное предприятие. На данный момент 18 предприятий временно не работают. Еще 30 находятся в «красной» зоне. В 2025 году было добыто 124 млн тонн угля. При сравнении данных с прошлогодними показателями эксперты пришли к мнению, что угля добыли на 6,9% меньше, чем в 2025.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске сошли с рельсов восемь вагонов с углем.