Кузбасс занял первое место в России по количеству мест высадки деревьев

Председатель правительства Кузбасса Андрей Панов в своем телеграм-канале написал, что добиться подобных результатов удалось благодаря реализации нескольких экологических программ, в частности, «Сад Памяти» и «Сохраним лес».

В регионе также работают над тем, чтоб засеивать большие территории новыми саженцами. Вскоре они превратятся в молодые деревья, которые также будут рассажены по всему Кузбассу. В нынешнем году регион побил ряд рекордов.

Во-первых, Кузбасс занял первое место по стране по количеству мест высадки — 528 локаций. Во-вторых, за все пять лет проведения акции «Сад Памяти» нынешний год стал для Кузбасса рекордным по числу высаженных деревьев. Акции проходили в весенний и осенний периоды. Они направлены на улучшение экологической ситуации в России и реализуются во многих регионах. Участие принимают все желающие.

Ранее сообщалось, что одиннадцать лесопарков планируется обустроить в Подмосковье в 2024 году.