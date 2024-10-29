Кузбасские урологи препятствовали обратному току мочи в почку ребенка

В Кемерове урологи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова при помощи хирургического вмешательства помогли юной пациентке, у которой были выявлены проблемы с мочеиспусканием, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба больницы в социальных сетях уточнила, что у совсем маленькой пациентки были проблемы с мочеиспусканием. Ребенок не мог контролировать данный процесс. Однако во время обследования медики выявили еще одну проблему — собравшаяся моча частично возвращалась обратно в почку. Со временем проблема привела бы к более сложным последствиям. Врачи решили оперировать.

«Врачи-урологи Дарья Комлева и Константин Сурцев выполнили эндоскопическое вмешательство в два этапа», — отмечают сотрудники.

В рамках первого этапа медики сформировали своеобразный валик, который не позволил моче проникать в почку. На следующем этапе хирурги увеличили объем мочевого пузыря. В настоящее время девочка переведена на амбулаторное лечение. Операция прошла успешно. Самочувствие ребенка заметно улучшилось. Проблемы устранены.

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