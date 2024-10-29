Врачи в Подмосковье помогли родить пациентке с огромной миомой матки

В Раменскую больницу поступила 35-летняя беременная женщина с миомой матки, которая начала расти во время беременности и осложняла ее, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Новообразование могло спровоцировать прерывание беременности, преждевременные роды или нарушение внутриутробного развития ребенка.

«Всю беременность женщина находилась под наблюдением наших специалистов. Новообразование выросло до 15 сантиметров в диаметре, перекрывало родовые пути и препятствовало естественным родам. Поэтому на доношенном сроке в 39 недель мы выполнили кесарево сечение», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременных Александр Ефанов.

По его словам, пациентка родила здорового ребенка. Врачи удалили миому и сохранили орган, поэтому в будущем она сможет иметь детей. Ребенка с матерью уже выписали из больницы под амбулаторное наблюдение специалистов.

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