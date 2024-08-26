Кузбасские заключенные отметили День шахтера

В преддверии Дня шахтера кузбасские заключенные приняли участие в конкурсе на лучшую творческую работу, сообщил sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН.

Заключенные выполняли работы в различных техниках. На конкурс представили более 30 работ: арт-объекты, поделки из картона, композиции из каменного угля, роспись красками по углю, картины из каменной крошки и граффити. Заместитель начальника ОВСРО ГУФСИН Кузбасса Роман Ефименко напомнил, что Кузбасс всегда считался угольным краем. У многих заключенных близкие родственники посвятили много лет жизни сложной профессии. Они знают, каким трудом человечество добывает уголь.

«Поэтому в их работах мы видим и уставший взгляд шахтера после смены, и радость от добычи ценной породы, и напряжение рук, крепко держащих отбойный молоток», — отметил Ефименко.

Труд шахтеров считается престижным в регионе. Члены жюри выбрали лучшие работы. Победителями стали осужденных из четырех исправительных колоний региона.

Ранее сообщалось, что в День шахтера в Кузбассе зрелищно прошло воздушное шоу от авиаотряда «Стрижи», которому предшествовали длительные репетиции опытных пилотов.