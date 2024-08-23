Воздушное шоу от авиаотряда «Стрижи» пройдет в Кузбассе в честь Дня шахтера

В Кузбассе пройдет ряд праздничных мероприятий, приуроченных к чествованию Дня шахтеров. Самым зрелищным станет воздушное шоу от авиаотряда «Стрижи», сообщил sibdepo.ru.

Пилотажная группа «Стрижи» прибыла в регион заранее. В Кемерове проходили зрелищные репетиции. В пятницу, 23 августа, пилоты продемонстрируют масштабное воздушное шоу. Организованы и другие мероприятия. Так, представители горной промышленности почетно пройдут по центральной улице города. Гостям продемонстрируют технику, при помощи которой шахтеры добывают уголь.

В рамках праздничного концерта выступят местные творческие коллективы. Главный гость шоу — группа «Любэ». В городе Кемерово организовали интерактивные зоны. Для гостей проведут интересные мастер-классы. Самым активным позволят показать свои спортивные достижения. Мероприятие завершится фейерверком.

День шахтера торжественно отпразднуют во многих городах Кузбасса. Полет стрижей состоится в Новокузнецке. Основные мероприятия пройдут в Кемерове.

Ранее сообщалось, что у Кузбасского драмтеатра вынесли 25-метровый государственный флаг.