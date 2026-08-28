Защитник «Колорадо» может стать самым дорогим хоккеистом мира

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар близок к тому, чтобы стать самым высокооплачиваемым хоккеистом мира. По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, клуб готовит для Макара рекордный контракт.

Действующее соглашение с кэпхитом $9 млн истекает по окончании сезона 2025/26. Фридман написал, что новый контракт будет огромным, и указал, что это критически важная сделка для «Лавин». По некоторым данным, ежегодная зарплата Макара может составить $20 млн.

В настоящее время самым дорогим хоккеистом мира является Макклин Селебрини, подписавший новый контракт с «Сан-Хосе Шаркс» с кэпхитом $18,8 млн.

27-летний Кэйл Макар провел семь сезонов за «Колорадо». И лишь в дебютном он набрал менее одного очка за игру. Личный рекорд результативности защитник установил в сезоне 2024/25, выбив 92 (30+62) очка в 80 матчах. Макар является обладателем «Колдер Трофи» (лучшему новичку), «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф) и «Норрис Трофи» (лучшему защитнику).

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил приз «Харламов Трофи» — лучшему российскому игроку сезона.