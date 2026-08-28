В Китае врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую золотой слиток

В Пекине врачи спасли пятилетнюю девочку, которая во время игры случайно проглотила золотой слиток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Ребенок проглотил металлический брусок длиной около 4 см и весом 50 граммов. Состояние девочки оценивалось как критическое, поскольку твердый предмет мог повредить слизистую желудка и вызвать кровотечение.

Хирургам потребовалось всего несколько минут, чтобы извлечь слиток. После процедуры ребенок начал быстро восстанавливаться.

О происшествии South China Morning Post сообщила 21 августа.