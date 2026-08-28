В России зафиксировали сбои в работе «Википедии»

В некоторых регионах России пользователи столкнулись со сбоями в работе «Википедии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

С начала суток на проблемы пожаловались 210 пользователей. В 84% случаев речь шла о сбое сайта, еще по 7% сообщений касались мобильного приложения и общего сбоя сервиса.

Жалобы поступали из Москвы, где зафиксировано 9% обращений, а также из Калининградской, Московской и Рязанской областей и Санкт-Петербурга — по 6% на каждый регион.

По данным сервиса «Сбой.рф», с начала суток о проблемах с работой «Википедии» сообщили 29 пользователей.

Причины неполадок в приведенных данных не уточняются.