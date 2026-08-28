Тренер «Спартака» объяснил разгромное поражении от ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался после разгромного поражения от ЦСКА в четвертьфинале Кубка мэра Москвы по хоккею.

Красно-белые уступили со счетом 0:4. Армейцы забросили по шайбе в первых двух периодах и еще дважды отличились в заключительном игровом отрезке. Авторами голов стали Максим Мамин, Марат Хайруллин, Максим Соркин и Иван Дроздов.

«Говорили игрокам, что будет много борьбы за нейтральную шайбу. Если вспомнить по последним матчам с ЦСКА, у нас все время плохо с тем, чтобы лезть на пятак. Много брака в передачах, потерь, не было контроля шайбы. Слишком много уважения к сопернику», — констатировал Алексей Жамнов.

При этом тренер похвалил голкипера Ивана Федотова, отметив, что тот долгое время держал команду в игре, а его вины в пропущенных шайбах нет. Также Жамнов рассказал, что ищет наилучшее сочетание для звездного новичка команды канадца Максима Комтуа, который пока находится не в идеальной форме.

В Кубке мэра Москвы, который проходит в столичном ДС «Мегаспорт», впервые принимают участие восемь команд.