Тюкавин пропустит матч с «Локомотивом» и надеется восстановиться к игре со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не сыграет в матче шестого тура РПЛ против «Локомотива», который пройдет 29 августа. Об том стало известно «Спорт-Экспрессу».

По данным издания, форвард может восстановиться к следующему матчу чемпионата. 6 сентября бело-голубых ждет еще одно дерби — со «Спартаком».

В матче предыдущего тура с «Родиной» (3:1) Тюкавин забил свои первые мячи в сезоне, оформив дубль. Также в семи матчах чемпионата и Кубка России в его активе голевой пас.

«Динамо» набрало семь очков и занимает седьмое место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что бело-голубые близки к покупке вингера сборной Эквадора Гонсало Платы, который забил победный мяч на чемпионате мира в ворота Германии.