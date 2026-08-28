Слишком долгий сон связали со сниженным риском Альцгеймера: что показало исследование

Генетическая предрасположенность к более продолжительному сну оказалась связана с меньшим риском развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Dementia.

Ученые сначала проанализировали данные 77,7 тысячи человек, продолжительность сна которых измерялась с помощью носимых устройств. На этой основе они рассчитали полигенный показатель, отражающий наследственную склонность спать дольше или меньше, а затем применили его к отдельной выборке из 264,7 тысячи участников.

За медианный период наблюдения в 12,5 года болезнь Альцгеймера выявили у 1451 человека. У людей с наиболее выраженной генетической предрасположенностью к более длительному сну расчетная продолжительность сна была примерно на 15 минут в сутки больше средней, а риск заболевания — на 21% ниже.

При этом авторы подчеркивают, что дополнительные 15 минут сна сами по себе не доказаны как способ профилактики деменции. Генетический показатель объяснял лишь около 2% различий в длительности сна, поэтому для выводов о защитной роли сна нужны дополнительные исследования.