КХЛ отменит правило, введенное две недели назад

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов на пресс-конференции заявил, что лига пересмотрит правило о задержке шайбы руками, которое начало действовать пару недель назад.

Для повышения динамики игры хоккеистам запретили задерживать шайбу в краге, можно играть только открытой ладонью. А нарушение предусматривается двухминутный штраф.

Как только начались предсезонные матчи, новое правило вызвало возмущение у большинства игроков и тренеров. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал «идиотами», придумавших это правило. В менее резкой форме свое недовольство высказывали Виктор Козлов из «Салавата Юлаева» и Игорь Никитин из ЦСКА.

Морозов рассказал, что после сезона 2025/26 две трети клубов проголосовали за нововведение. Недавно лига провела повторный опрос.

«Большинство клубов уже не поддерживают нововведение, поэтому мы рассчитываем сделать изменения и вернуть то правило, которое действовало в прошлом сезоне. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов уже готовит необходимые бумаги», — сказал президент КХЛ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.