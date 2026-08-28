Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают отключением газа

Мошенники стали выдавать себя за сотрудников газовых служб и управляющих компаний, чтобы навязывать россиянам ненужный ремонт и замену оборудования. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты могут приходить в квартиры и частные дома либо оставлять в почтовых ящиках уведомления, похожие на официальные. Жильцам заявляют, что во время якобы плановой проверки специалисты обнаружили опасные утечки или неисправности.

После этого собственников предупреждают о возможном отключении газа и предлагают срочно заменить счетчики, клапаны или дымоходы. По данным «Мошеловки», цены на такие услуги могут быть завышены в 5–10 раз. Иногда злоумышленники просто получают предоплату и перестают выходить на связь.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты рекомендуют проверять информацию о плановых работах через управляющую компанию. У пришедшего специалиста следует попросить удостоверение и дополнительно уточнить факт проверки по официальному телефону.

Также не рекомендуется оплачивать такие услуги переводом на карту физического лица.