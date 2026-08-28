Миллионы пассажиров попали под утечку: хакеры взломали систему британских аэропортов
LBC: хакеры похитили данные 8,7 млн клиентов британских аэропортов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Хакеры получили доступ к данным примерно 8,7 млн клиентов аэропортов Великобритании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию LBC.
Кибератака затронула инфраструктуру Manchester Airports Group, которая управляет аэропортами Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса.
По данным LBC, среди пострадавших оказались пассажиры, которые бронировали парковку, пользовались услугами залов ожидания или подключались к Wi-Fi в аэропортах.
Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов, регистрационным номерам автомобилей и почтовым индексам клиентов.
В предоставленном материале не уточняется, когда именно произошла атака, кто за ней стоит и какие меры компания предприняла после утечки.