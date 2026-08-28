Миллионы пассажиров попали под утечку: хакеры взломали систему британских аэропортов

Хакеры получили доступ к данным примерно 8,7 млн клиентов аэропортов Великобритании. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на радиостанцию LBC.

Кибератака затронула инфраструктуру Manchester Airports Group, которая управляет аэропортами Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса.

По данным LBC, среди пострадавших оказались пассажиры, которые бронировали парковку, пользовались услугами залов ожидания или подключались к Wi-Fi в аэропортах.

Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов, регистрационным номерам автомобилей и почтовым индексам клиентов.

В предоставленном материале не уточняется, когда именно произошла атака, кто за ней стоит и какие меры компания предприняла после утечки.