Миллионы пассажиров попали под утечку: хакеры взломали систему британских аэропортов

LBC: хакеры похитили данные 8,7 млн клиентов британских аэропортов

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Хакеры получили доступ к данным примерно 8,7 млн клиентов аэропортов Великобритании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию LBC.

Кибератака затронула инфраструктуру Manchester Airports Group, которая управляет аэропортами Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса.

По данным LBC, среди пострадавших оказались пассажиры, которые бронировали парковку, пользовались услугами залов ожидания или подключались к Wi-Fi в аэропортах.

Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов, регистрационным номерам автомобилей и почтовым индексам клиентов.

В предоставленном материале не уточняется, когда именно произошла атака, кто за ней стоит и какие меры компания предприняла после утечки.

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