Батраков против Сафонова: участники Лиги чемпионов узнали соперников

Стало известно, что ПСЖ Матвея Сафонова сыграет с «Галатасараем» Алексея Батракова. Матч пройдет на поле действующих обладателей трофея.

ПСЖ также примет «Барселону», «Рому» и «Слован», а на выезд отправится к «Манчестер Сити», «Астон Вилле», «Вильярреалу» и «Комо».

«Галатасараю» предстоят домашние матча с «Барселоной», «Астон Виллой», «Фейеноордом» и «Штутгартом». На выезде клуб Батракова встретится со «Спортингом», «Лиллем» и АЕКом.

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек уже заявил, что турецкому клубу досталась одна из самых сложных групп. Вместе с тем он отметил, что в Лиге чемпионов легких групп не бывает.

Ранее стало известно, что в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне сыграют шесть футболистов с российским паспортом.