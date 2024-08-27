Кузбасский водитель помог малышу, который ехал один в автобусе

Водитель автобуса из Кузбасса обратил внимание, что в салоне без сопровождения взрослых находился маленький ребенок. Мужчина помог малышу, сообщил sibdepo.ru.

В пресс-службе НТА – Национальной транспортной ассоциации отметили, что маленького пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов. Водитель Виктор Шатилов признался, что всегда обращает внимание на маленьких пассажиров. Будучи папой четырехлетнего сына, он по-особенному реагирует на детей из-за их непредсказуемости и активности.

Водитель заметил через зеркало заднего вида, что в салоне, предположительно без сопровождения взрослых, находился ребенок. Через пару остановок опасения подтвердились. Малыш ехал сам. Водитель высадил на конечной остановке пассажиров, но не выехал на следующий рейс. Он сразу подошел к ребенку. Мальчик был напуган.

«На вопросы ребенок ответить не смог: ни где живет, где его мама, ни почему один едет в автобусе. Ребенок был напуган», — рассказал водитель автобуса.

Виктор Шатилов посадил ребенка в водительской кабине, успокоил, напоил водой и угостил фруктами. Он сообщил об инциденте диспетчеру, который связался с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Кузбасса наградил водителя автобуса за спасение пассажира.