Кузбассовец доказал в суде, что не должен выплачивать банку более 1 млн рублей

Житель Мариинска доказал в суде, что имеет законное право не выплачивать профессиональной коллекторской компании 1 млн и 300 тыс. руб. по причине истечения срока давности иска, сообщил sibdepo.ru.

Пресс-служба Мариинского городского суда сообщила, что изначально мужчина оформил кредит на сумму 750 тыс. руб. Договор заключил с коммерческим банком на пять лет. Первые полтора года частично выполнял условия кредитного договора. Потом перестал платить деньги.

Представители финансовой организации не связывались с клиентом и не просили погашать задолженность, чем также нарушили закон. В дальнейшем банк передал информацию о задолженности коллекторской организации.

Коллекторы сообщили о необходимости оплатить долг. С учетом процентов сумма увеличилась до 1 млн и 300 тыс. руб. Мужчина проигнорировал предупреждение. Организация подала в суд. Судья сообщила, что клиент был обязан внести последний платеж в июне 2018 года. До 2021 года банк или коллекторы имели право требовать деньги в судебном порядке. Однако иск подали только в 2023 году.

«Коллекторская организация получила от банка право требования долга с мариинца лишь в 2023 году, то есть уже с пропуском установленного законом срока», — сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Истец не стал обжаловать решение суда. Оно вступило в юридическую силу.

Ранее сообщалось, что депутат Слуцкий предложил лишить коллекторов права запугивать должников.