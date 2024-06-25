Депутат Слуцкий предложил лишить коллекторов права запугивать должников

По словам лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, следует ввести запрет микрофинансовым организациям передавать право требования задолженности по микрокредитам иным лицам, в качестве которых среди прочих могут выступать коллекторские организации. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что коллекторы задним числом «рисуют» задолженность или пени и стараются отнять у людей имущество, а запрет на подобное требование снизит активность у коллекторов на выбивание долгов.

По мнению парламентария, на данный момент кредиторы имеют право передавать право требования задолженности в случае, если истребование долга оказалось затруднено. В итоге микрофинансовые организации привлекают коллекторские агентства с целью оказания дополнительного воздействия на должника.

Он подчеркнул, что принятие указанного законопроекта даст возможность уберечь граждан от коллекторов, выкупающих долг у кредиторов и пытающихся выставить миллионные счета на оплату задолженности.