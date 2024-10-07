Кузбассовец Гребенкин несколько суток не может вернуться из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» проинформировала в телеграм-канале, что расстыковка от МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 в очередной раз переносится из-за плохих погодных условий. На борту корабля находится кузбассовец Александр Гребенкин, который пользуясь свободным временем, фотографирует космос, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ознакомиться с невероятными фотографиями можно в телеграм-канале госкорпорации. На официальном портале также размещена галерея фото российского космонавта, который часто радует необычными кадрами из орбиты. Планировалось, что Александр Гребенкин вернется домой 7 октября. Затем в организации сообщили о переносе даты на 8 октября. Сейчас стало известно, что погодные условия не позволят борту приземлиться вплоть до 10 октября.

Подписчики госкорпорации «Роскосмос» в комментариях отмечают, что главное — это безопасность. Российскому космонавту не стоит спешить и рисковать. Неблагоприятные погодные условия образовались вблизи побережья штата Флорида.

Ранее сообщалось, что женщина-астронавт из США назвала полет с российскими космонавтами привилегией.