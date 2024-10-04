Женщина-астронавт из США назвала полет с российскими космонавтами привилегией

Недавно вернувшаяся с МКС астронавт из США Трейси Дайсон заявила, что состоявшийся полет с российскими коллегами на корабле «Союз МС-25» стал для нее привилегией. Об этом сообщает ТАСС.

Американка и россияне Олег Кононенко, а также Николай Чуб, вернулись на Землю в конце сентября текущего года.

Трейси Дайсон во время пресс-конференции НАСА заявила о чести представлять эту организацию в течение полугода на МКС, а также сообщила о «привилегии и удовольствии» дважды поработать с российскими коллегами. При этом ракету «Союз» она назвала «исторической», а еще отметила представившуюся возможность набраться глубоких знаний от представителей России.

Ранее сообщалось о том, что космонавт Александр Горбунов отправился на МКС на корабле Crew Dragon.