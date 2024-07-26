Кузбассовец, который стрелял с балкона, доставлен в отдел полиции

Сотрудники правоохранительных органов во время мониторинга социальных сетей обнаружили фото мужчины, который в трусах стоит на балконе с автоматом в руках и целится в сторону многолюдного парка. Личность мужчины установили. Его доставили в отдел полиции, сообщает sibdepo.ru .

Обычно в парке гуляет много детей. Вероятно, фото сделали соседи, которые и опубликовали его. Сотрудники правоохранительных органов оперативно идентифицировали неизвестного. Им оказался 48-летний местный житель. Ранее он был фигурантом конфликта, во время которого угрожал человеку убийством. В связи с чем имеет судимость.

Во время обыска у мужчины изъяли пневматическую винтовку, которую направили на баллистическую экспертизу, сообщает пресс-служба полиции Кузбасса. Задержанный рассказал, что решил почистить винтовку на своей лоджии. Чтобы проверить устройство, сделал несколько холостых выстрелов. Целился исключительно в деревья. Намерений стрелять по людям в парке не было.

«Кроме того, изъятая у него винтовка направлена на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении жителя Ленинска-Кузнецкого к ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах», — сообщили в ведомстве.

В качестве наказания суд может обязать мужчину сдать оружие и патроны к нему, а также выплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей. В настоящее время против нарушителя порядка составили протокол по причине хулиганских действий.

Ранее сообщалось, что на севере столицы мужчина стрелял в прохожих из пневматической винтовки.