Кузбассовец нарисовал на остановке красивую девушку

Художник Хуссамов неоднократно украшал остановки города различными рисунками. Его фирменный стиль — имитировать страницу книги, на которую нанесено изображение. В нынешний раз автор не изменил привычке — на созданной печатной странице нарисована девушка, которая соответствует стандартам современной моды: длинные ресницы, красивые глаза, слегла пухленькие губы. У девушки томный взгляд.

Внизу арт-объекта художник поставил свою роспись. В авторских работах Дамир Хуссамов использует преимущественно сочетание черного и белого цвета. Нынешнее необычное полотно не стало исключением. Местный житель также украшает в городе лифты. Жители чаще всего благодарят Дамира за его творчество и вклад в благоустройство города. Редкие работы вызывают недоумение горожан, как, например, яркий глаз на разноцветном фоне.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигранта задержали за сделанную надпись на Аничковом дворце.