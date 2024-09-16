В Петербурге мигранта задержали за сделанную надпись на Аничковом дворце

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мигранта, которого подозревают в нанесении надписи на постамент статуи воинов у Аничкова дворца. Подробности сообщает «Фонтанка».

Около двух недель назад фигурант невнятно выразил свои мысли, оставив послание зеленого цвета. Странную надпись быстро закрасили, но спустя неделю такая же появилось на заборе. Представители одной городских служб обратились в полицию, которой было возбуждено уголовное дело за повреждение объектов культурного наследия.

А 15 сентября вероятный уличный «художник» был задержан возле одного из домов на Московском проспекте. Выяснилось, что 28-летний приезжий обосновался в хостеле, а на миграционный учет почему-то не встал. Мигрант признался в содеянном, извинился на камеру и заявил, что больше рисовать на улицах не будет. При этом свой поступок он объяснить так и не сумел.

Ранее сообщалось о том, что в Москве задержали гражданина Узбекистана, который мог являться наводчиком ВСУ.