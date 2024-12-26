Кузбассовец нашел более 200 тыс. руб. для погашения задолженности по алиментам ради Таиланда

Житель Кузбасса погасил задолженность по оплате алиментов в размере свыше 200 тыс. руб. для того, чтобы получить разрешение на выезд за границу РФ на период отпуска, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ФССП.

В пресс-службе уточнили, что житель Кузбасса — отец двух дочерей. Мужчина длительное время не выплачивал алименты своим детям. Сумма долга достигла более 200 тыс. руб. Ведомство пыталось найти способы, как принудить мужчину выполнить свой долг. Против него ввели ряд ограничительных мер.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были приняты меры принудительного исполнения: вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, мужчине запретили выезд за границу России. Согласно данным пресс-службы, житель Кузбасса решил отправиться в путешествие в Таиланд. Ради получения разрешения для выезда за границу мужчина оплатил в полном объеме накопившуюся задолженность.

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