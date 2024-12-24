Граждане Украины призывного возраста ищут одиноких беременных для признания отцовства, чтобы таким образом избежать мобилизации, сообщил ТАСС со ссылкой на украинское агентство ТСН.

Агентство отметило, что, согласно украинскому законодательству, граждане призывного возраста освобождаются от призыва в армию в случае наличия у мужчин трех несовершеннолетних детей. Исключение — отцы, которые не проживают совместно с детьми. Также закон не распространяется на граждан, имеющих задолженность по выплате алиментов.

Некоторые мужчины публикуют в интернете объявления с предложением одиноким беременным оформить на свое имя их ребенка. Стоимость услуги составляет $1-2 тыс.

«Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка по моей фамилии. Первую помощь, а потом алименты гарантирую», — такое сообщение ТСН обнаружило на просторах интернета.

Украинское агентство обратило внимание на комментарии подписчиков. Одна из пользовательниц уточнила, в чем заинтересованность автора сообщения. Ей объяснили, что мужчина с юридической точки зрения станет отцом третьего ребенка и получит право покинуть Украину.

Украинское здание признало, что некоторые адвокаты подтверждают факт уклонения мужчин от мобилизации. Так, один из юристов рассказал, что гражданина могут привлечь к уголовной ответственности. Однако в таком случае обе стороны должны подтвердить фат сделки.

Ранее сообщалось, что на Украине начали подозревать местных таксистов в помощи ТЦК при мобилизации.