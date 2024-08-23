Кузбассовец обнаружил у себя во дворе мину

Пресс-служба Росгвардии Кузбасса проинформировала, что местный житель Ленинске-Кузнецкого обнаружил на территории своего участка предмет, похожий на мину, сообщил sibdepo.ru.

Мужчина проводил хозяйственные работы. Обнаружив подозрительный предмет, он обратился в дежурную часть. По указанному адресу прибыли представители ведомства ОМОН «Оберег». Найденный предмет длительное время пролежал на территории участка. Это удалось установить по имеющемся на нем следам коррозии.

Сотрудники определили, что находка — макет учебной мины, который не представляет угрозу для людей. Собственника участка поблагодарили за бдительность. Макет передали сотрудникам органов внутренних дел.

Пресс-служба Росгвардии обратились к россиянам с просьбой быть бдительными гражданами. Категорически запрещено транспортировать найденные неизвестные предметы.

«Следует помнить, что при обнаружении подобных предметов следует сообщать в органы внутренних дел по телефону», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что единственная в РФ передвижная выставка трофейной техники западного производства, разбитая российскими военнослужащими в ДНР вблизи Авдеевки и Донецка, началась в Кемерове.