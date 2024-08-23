В Кемерове стартовала передвижная выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа», сообщил sibdepo.ru.

Экспонаты демонстрировали в Тюмени. Теперь выставку привезли для просмотра кузбассовцев. Техника натовского производства применялась военными ВСУ на донецком и авдеевском направлениях. Бойцам группировки войск «Центр» удалось уничтожить многие экземпляры. Завершится выставка 31 августа. Вход свободный.

На выставке представлено 14 единиц военной техники, которая произведена в разных странах: Великобритании, США, Австрии, Германии и Турции. Возле каждого экспоната прикреплена табличка с краткой историей, как Армии России удалось захватить технику. Некоторое вооружение произведено на Украине.

Фотокорреспондент Сибдепо Юлия Рякских запечатлела многие экспонаты: бронетранспортеры М113, бронеавтомобиль Mastiff, крупногабаритный танк Abrams, вездеход Pinzgauer и не только. На выставку прибыли участники спецоперации и их семьи.

«Среди экспонатов находятся и те, которые подбили при участии бойцов Кузбасса», — сообщил корреспондент Сибдепо.

Организаторы разрешили посетителям выставки побывать внутри разбитых танков и бронемашин противника. Состояние некоторых экспонатов критическое.

Ранее сообщалось, что в «Ростехе» раскритиковали качество трофейной техники НАТО.