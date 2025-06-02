Кузбассовец организовал фальшивую продажу автомобиля: суд наказал продавца и покупателя

Жителя Белово привлекли к ответственности за участие в фиктивной продаже автомобиля мужчины, против которого возбудили уголовное дело из-за езды в состоянии алкогольного опьянения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на областную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что местный житель стал фигурантом уголовного дела. Его признали виновным в управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль мужчины должны были конфисковать в пользу государства. Горожанин решил сохранить имущество незаконным способом. Он предложил знакомому составить акт о купле-продаже. В документе указали дату сделки, которая не соответствовала действительности. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли факт обмана.

По информации ведомства, фиктивного покупателя авто также привлекли к ответственности. Обвиняемый подал иск в суд, где предъявил поддельный договор. Таким образом он пытался доказать свою правоту. Суд назначил кузбассовцу наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов. Мужчина подал апелляцию. Областной суд оставил прежнее наказание без изменений. Приговор вступил в законную силу.

«Вину в совершении преступления мужчина не признал», — сообщил телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области.

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