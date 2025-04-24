В Госдуме предложили ввести специальную страховку для «трезвых водителей»

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышев выступил с инициативой. Он предложил сделать специальный страховой полис для так называемых трезвых водителей, которые будут доставлять домой автовладельцев, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Чернышов направил письмо в адрес главы Центробанка Набиуллиной. В нем он отметил, что сейчас услуга «трезвый водитель» мало распространена в России. Вдобавок, она никак не регулируется законом. По существующим правилам, за руль машины может сесть другой водитель только в том случае, если на автомобиль сделан «открытая» страховка. Парламентарий предложил ввести особый страховой полис для «трезвых водителей».

«Мера поможет увеличить круг потенциальных клиентов сервиса и снизит число водителей, которые садятся за руль пьяными», — так считает Чернышов.

Дополнительно к этому, по его мнению, вся деятельность временных водителей получит страховое покрытие, это снизит затраты возможных участников ДТП.

Ранее сообщалось, что в Мичуринске автомобиль совершил наезд на толпу пешеходов. Водитель «Лады Приоры» проигнорировал сигнал светофора. Он допустил наезд на людей, переходивших дорогу. Среди них один несовершеннолетний.