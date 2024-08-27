Кузбассовец перепутал дымовую шашку с петардой, которая взорвалась в его руках

В Ленинске-Кузнецком 18-летний кузбассовец был госпитализирован после несчастного случая. В его руках взорвалась петарда. Молодому человеку оторвало палец. Тетя пострадавшего обвиняет в происшедшем продавца магазина пиротехники, сообщил sibdepo.ru.

В группе соцсети женщина написала, что молодой человек хотел купить в магазине дымовую шашку. Однако ему продали другой товар. Кузбассовцу оторвало указательный палец на левой руке по фалангу. Медики провели операцию и пришили конечность. Молодой человек также получил осколочные ранения ног и перелом большого пальца, на месте которого врачи поставили спицы.

За дымовую шашку он заплатил 700 руб. Товар приобрел в субботу, 24 августа. Женщина утверждает, что он хотел развеселить друзей. Кузбассовцу всего 18 лет. В силу возраста и неопытности он не смог заметить подмену.

«Вечером в кругу компании хотел впечатлить друзей, зажечь ее. <> Оказалось, что ему продали «корсар номер 12 осколочный», — написала женщина в паблик «Типичное Белово».

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями к представителям магазина, где кузбассовец приобрел пиротехнику. Сотрудница рассказала, что не работала в тот день. О происшедшем ей уже известно. Женщина заверила, что в ситуации обязательно разберутся. Однако сотрудница исключила возможность ошибки. Она добавила, товара «12 осколочный» нет в ассортименте магазина.

«Если бы он хотел купить дымовую шашку, он бы купил дымовую шашку», — сказала Сибдепо сотрудница магазина.

Найти осколочную петарду в интернете корреспонденту также не удалось. На упаковках различных петард указаны все меры предосторожности, отметила редакция. Например, категорически запрещено держать петарды в руках, особенно в местах массового скопления людей

Ранее сообщалось, что в Петербургом мужчина обнаружил дому мертвую супругу с еле живым младенцем.