Под Петербургом мужчина пришел домой и обнаружил мертвую жену с еле живым младенцем

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в полиции, трагический инцидент произошел в городе Мурино Ленинградской области. Там один из местных жителей пришел домой и увидел в квартире свою мертвую супругу, а рядом с ней своего недавно родившегося малыша, который еще подавал признаки жизни.

Как рассказал собеседник телеканала, мужчины не было дома довольно продолжительное время, так как он был на вахте. Полицейским он рассказал, что последний раз беседовал с женой вечером 24 августа, после чего она перестала брать трубку. Заподозрив неладное, супруг вернулся домой.

«Отец работает шабашками в Ленобласти. Уехал на заработки, но не смог дозвониться до жены и забил тревогу. Она осталась дома с маленьким ребенком одна. А когда экстренно вернулся домой, нашел ее труп», — рассказал источник.

Вскрытие женщины показало, что она скончалась от сердечной недостаточности. По словам супруга, жена неоднократно жаловалась во время беременности на дискомфорт в груди, но к медикам обращаться не спешила. То, что ребенок выжил, уже само по себе чудо. Ведь годовалый малыш находился без еды и воды несколько дней.

«Когда мать умерла, ребенок, видимо, смог выбраться из кроватки и упал на пол. Лег рядом. Так их и нашли. Младенец долго пролежал на полу и простудился», — добавил источник.

В настоящее время ребенок передан медикам под наблюдение. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.

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