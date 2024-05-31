Кузбассовец поджег соседский дом и украл алабая с щенками

Житель Крапивинского округа был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в поджоге дома и краже собаки с щенками, сообщает sibdepo.ru .

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области информирует, что в экстренные службы поступил сигнал о возгорании частного дома. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции. Экспертами было установлено, что дом подожгли. Подозрения пали на местного 59-летнего жителя.

Мужчина рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить причины своего поступка он не смог. Задержанный облил горючим стену соседского дома и поджег ее. В этот момент жильцы отсутствовали.

«В результате пожара обгорела стена дома, баня и веранда, которая их объединяла. Сумма причиненного ущерба составила 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Во время задержания в доме у поджигателя обнаружили алабая и трех щенков. Ранее о пропаже сообщали еще одни его соседи. Мужчина не смог объяснить, для какой цели похитил животных. Их вернули законным владельцам.

Мужчина взят под стражу. Против него завели одновременно два уголовных дела. Суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

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