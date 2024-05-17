Жители Сергиева Посада сообщили о серийном поджигателе дач

В садовых товариществах под Сергиевым Посадом орудует серийный поджигатель дач. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Андрей Трофимов.

По его данным, только за последние несколько недель в СНТ «Игнатьево-2» сгорели семь домов. Хозяева участков уверены, что кто-то умышленно совершил поджоги.

Такой же вывод сделали и сотрудники пожарной службы, изучив характер возгораний. Злоумышленника сейчас ищет полиция.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья подожгла квартиру из-за «ЦРУ и демонов».