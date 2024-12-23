Кузбассовец попросил губернатора позаботиться об утках и гусях Искитимки

Кузбассовец во время прямой линии с губернатором Кемеровской области обратился к нему с просьбой позаботиться об утках и гусях, которые проживают на реке Искитимка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Местный житель рассказал Илье Середюку о своей обеспокоенности относительно жизни уток. Горожанин боится, что они могут замерзнуть зимой и погибнуть. Губернатор отметил, что разделяет обеспокоенность автора обращения.

Губернатор проинформировал, что позаботился о данном вопросе заблаговременно. Он связался с биологами КемГУ и представителям музея-заповедника «Томская Писаница» с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Илья Середюк попросил позволить птицам проживать на территории организаций в зимний период времени.

«Возражений нет», — отметил губернатор Кузбасса.

Губернатор отметил, что после завершения прямой линии еще раз напомнит о своей просьбе проконтролировать состояние птиц.

Ранее сообщалось, что три белых домашних гуся поселились с утками на Искитимке.