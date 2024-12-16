Три белых домашних гуся поселились с утками на Искитимке

В этом году на Искитимке поселились три белых домашних гуся, которые присоединились к стае уток. Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон высказал мнение, что пережить зиму птицы не смогут, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отмечает, что гуси стали любимцами горожан. Местные жители фотографируются с ними, приносят еду, стараются подозвать и погладить. Первая птица присоединилась к уткам в начале лета, осенью на реке появилось еще два домашних гуся. Эксперт Скалон предполагает, что гусей смыло половодьем. Они могли жить на одном из домашних хозяйств в окрестностях Кемерово.

Орнитолог отметил, что вскоре лед полностью затянется. Утки смогут улететь, а гуси останутся. Пережить зиму без помощи специальных ведомств они не смогут. Главная угроза для птиц, по мнению эксперта, — люди, которые захотят их отловить и съесть.

«Как только ударят морозы, Искитимка перемерзнет или полынья станет очень маленькой, утки улетят, а гусей отловят и съедят», — сообщил Николай Скалон.

В областном департаменте Сибдепо рассказали, что ни одно ведомство в регионе не имеет право забрать гусей. Птицы домашние, а значит, считаются чужой собственностью.

Ранее сообщалось, что в Дагестане спасли лошадей, провалившихся в канал.