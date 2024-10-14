Кузбассовец причинил ущерб природе на 140 тыс. руб., вырубив березы и осины

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области проинформировала, что сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который вырубил из леса несколько здоровых деревьев. Кузбассовца могут лишить свободы сроком до четырех лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина признался, что вырубил несколько берез и осин из леса. У знакомого он попросил трактор, чтобы привести бревна на участок своего двора. Установлено, что сумма причиненного ущерба составила 140 тыс. руб.

«Вся древесина относилась к здоровым деревьям и санитарной рубке не подлежала», — уточнили в ведомстве.

Инспектор лесничества первым определил, что в июне 2024 года в лесу на территории Яйского муниципального округа произвели незаконную вырубку деревьев. Он сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов, которые установили место проживания и задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие три дня.