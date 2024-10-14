Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие три дня
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В ближайшие три дня в лесах Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, при это сегодня в Ступинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В эти дни температура воздуха в регионе днем составит 0…+7 градусов, ночью — -1…+6 градусов. Погода будет облачной, возможен снег. В комитете добавили, что при обнаружении возгорания важно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.