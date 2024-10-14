Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие три дня

В ближайшие три дня в лесах Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, при это сегодня в Ступинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.