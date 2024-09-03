Кузбассовец признался в убийстве пенсионерки, у которой украл семейное имущество

В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области проинформировали, что житель Новокузнецка признался в убийстве пенсионерки и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщил sibdepo.ru.

Следствие считает, что 28 августа новокузнечанин пришел в дом к пенсионерке. Он нанес ей удар ножом в область шеи. Женщина погибла моментально. Нападавший забрал семейное имущество, которое хранилось в доме, и покинул место происшествия. Тело женщины обнаружили родственники.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Они оперативно установили личность предполагаемого убийцы. В доме ранее судимого местного жителя провели обыск, в ходе которого обнаружили следы преступления. Обвиняемый активно сотрудничает со следствием. В настоящее время он переведен в СИЗО. Следственные мероприятия продолжаются: опрашивают свидетелей, назначают экспертизы, осматривают место преступления.

Ранее сообщалось, что в КЧР 17-летнего подростка признали виновным в убийстве 10-летней девочки и издевательстве над ее трупом.