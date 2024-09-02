В КЧР подростка признали виновным в убийстве девочки и издевательстве над ее трупом

Карачаевский городской суд вынес обвинительный приговор 17-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве девочки и издевательстве над ее трупом, а также других тяжких преступлениях, совершенных в отношении детей. Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Злоумышленник действовал в 2023 году. В начале апреля он пытался убить и изнасиловать девочку, которой на момент совершения преступления не было 14 лет. А 20 апреля подросток лишил жизни 10-летнюю потерпевшую, после чего надругался над ее телом.

По решению суда фигурант был приговорен к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии.

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