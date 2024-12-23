Кузбассовец продал машину и передал деньги мошенникам

В пресс-службе полиции Кузбасса сообщили, что сварщику из Кемеровской области позвонил мошенник. Он представился сотрудником оператора связи. Неизвестный рассказал о необходимости продления договора для сохранения номера. Требовалось лишь назвать код из смс-сообщения. Горожанин выполнил условие.

В скором времени с мужчиной связался лжепредставитель Центробанка, который проинформировал о взломе аккаунта в «Госуслугах». Сварщика предупредили, что мошенники могут воспользоваться данными. Для решения проблемы предложили перевести деньги на «безопасный счет». Мужчине также предложили продать машину. В качестве аргумента отметили, что злоумышленники могут получить доступ к документам на транспортное средство и совершить махинации.

«Следуя указаниям, горожанин перевел на указанные счета собственные 188 тыс. руб., а на следующий день продал свой автомобиль «Тойота Виш» за 1 млн рублей и перечислил деньги по продиктованным банковским реквизитам», — отметила пресс-служба.

Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».