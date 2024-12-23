DLBI: в Сети появились фейковые номера служб поддержки «Госуслуг»

В сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI предупредили о том, что мошенники начали подделывать справочные сайты, сообщило РИА Новости.

По данным DLBI, создание ненастоящих сайтов — первый шаг в мошеннической схеме. Затем аферисты размещают на порталах фейковые номера для урегулирования каких-либо вопросов на «Госуслугах». Россияне уверены, что звонят представителям сервиса, а на самом деле разговаривают с мошенниками. Таким образом злоумышленники получают персональные данные.

«Мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки «Госуслуг», а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», — сказали в DLBI.

В DLBI отметили, что мошенники все также используют известные общественности схемы. В частности, получают смс-код для входа на сервисы. Кроме того, злоумышленники отправляют уведомление о неудачных попытках входа на сайт или о попытке взлома. В смс указывают номер телефона ненастоящего портала для решения проблем.

«Пока от массового применения таких схем нас отделяют относительно высокая сложность организации масштабных смс-рассылок, а также трудоемкость и длительность поискового продвижения поддельных сайтов», — прокомментировал основатель DLBI Ашот Оганесян.

Ашот Оганесян призвал россиян к бдительности. Он предлагает зайти на официальный сайт «Госуслуг», сохранить опубликованный на портале номер телефона и не поддаваться на провокации мошенников.

Ранее сообщалось, что России появился новый вид мошенничества в Telegram.