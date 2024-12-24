Кузбассовец пытался ударить врача скорой помощи после своего спасения

В Кузбассе мужчина накинулся на медиков, которые оказали ему квалифицированную помощь на остановке общественного пользования, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Согласно данным ведомства, мужчине стало плохо в автобусе. Контролер вызвала бригаду скорой помощи для оказания ему помощи. Прибывшие на место медики обнаружили пассажира в бессознательном состоянии. Причиной недомогания могло стать алкогольное опьянение. Специалисты оказали ему помощь.

Мужчина пришел в себя. Он начал проявлять агрессию по отношению к медикам. Случайные прохожие пытались успокоить мужчину. Горожанин не обращал на них внимания. В один момент он замахнулся на врача сокрой помощи. Специалисты нажали на «тревожную» кнопку, вмонтированную в служебный автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

«Несмотря на попытки окружающих успокоить дебошира, мужчина продолжил нарушать общественный порядок и предпринял попытку ударить одного из медработников», — указано в сообщении.

Согласно данным ведомства, задержанному мужчине 47 лет. Он проживает в Новокузнецке. Сотрудники ведомства передали задержанного правоохранительным органам для оценки его поведения, нарушающего общественный порядок в городе.

Ранее сообщалось, что агрессивно настроенная новокузнечанка напала на медиков после того, как они оказали ей помощь в стенах больницы.