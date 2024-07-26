Агрессивно настроенная новокузнечанка напала на медиков

Новокузнечанка посчитала оказываемые ей услуги в местной больнице некачественными, поэтому напала на персонал, сообщает sibdepo.ru . Медики воспользовались кнопкой «тревоги».

Инцидент произошел в больнице Нового Кузнецка в вечернее время суток. Женщину привезла бригада «скорой помощи». 49-летняя пассажирка начала конфликтовать с медиками. Она считала, что ей некачественно оказывают услуги. Персонал утверждает, что женщина вела себя агрессивно. Сначала она разговаривала на повышенных тонах, переходя на крик. Затем пробовала применить физическую силу, нападая на медиков. Персонал воспользовался «тревожной» кнопкой.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по указанному адресу, сообщает пресс-служба ведомства. Женщину задержали. Согласно инструкциям, нарушительницу порядка передали сотрудникам органов внутренних дел для выяснения всех причин конфликта и принятия необходимых мер.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пациент, который находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на медиков в больнице.