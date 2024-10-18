Кузбассовец с больным зубом пытался угнать за ночь четыре машины

В Новокузнецке сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Осинников, которого подозревают в угоне четырех автомобилей за одну ночь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила подробности происшедшего. Житель Осинников приехал в Новокузнецк, чтобы посетить стоматологию. У мужчины сильно болел зуб. Он занял очередь, но не смог преодолеть чувство страха и решил для храбрости выпить немного алкоголя. Однако выпив, возвращаться в стоматологию передумал.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения в ночное время суток мужчина понял, что срочно хочет вернуться домой. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в чужом автомобиле, где было выбито стекло. Он подсоединил провода напрямую и мог уехать. Подобные навыки у мужчины имелись. Он был судим ранее за угон авто.

Пока мужчина был в отделении полиции, пришли еще трое собственников автомобилей. Они заметили следы взлома. Все люди проживают на территории одного района.

«Первые три попытки завести автомобили «Ока», ВАЗ-21099 и ВАЗ-2109 оказались безуспешными. Когда он проник в четвертое авто, то был задержан с поличным сотрудниками госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили четыре уголовных дела. Он не сразу признался в содеянном. Во время первого допроса рассказал, что хотел погреться в автомобиле. Машина якобы оказалась открытой.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина похитил внедорожник на эвакуаторе.