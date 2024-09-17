В Москве хитрый мужчина похитил внедорожник на эвакуаторе

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стоимостью 5,6 млн руб. был припаркован возле одного из домов на Болотниковской улице, когда эвакуатор подъехал и увез автомобиль с места. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел днем, и случайные прохожие не заметили, что на их глазах совершается угон, организованный 32-летним мужчиной.

«Преступник, не осведомив владельца эвакуатора о своих намерениях, попросил его перевезти машину. Еще одного знакомого он пригласил для встреч и контроля выгрузки автомобиля», — говорится в официальном сообщении.

Прокуратура также разместила видеозаписи угона. Именно кадры с камер наблюдения помогли следователям найти местонахождение похищенного автомобиля.

В настоящее время транспортное средство уже возвращено владельцу.

Следует отметить, что, согласно данной статье, преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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