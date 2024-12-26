Кузбассовец спилил ель и бросил ее посреди улицы

В Кузбассе установили личность человека, который спилил ель и бросил ее на улице, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе полиции Кузбасса уточнили, что сотрудникам правоохранительных органов позвонил директор одной из управляющих жилищно-коммунальных компаний. Он рассказал, что во дворе организации стояла елка, которую сотрудники нарядили в преддверии предстоящих праздников. Когда они пришли на рабочее место, елка отсутствовала. По следам было понятно, что ее спилили.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который спилил ель. В ведомстве сообщили, что им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек признался, что спилил ель в ночное время суток.

Возвращаюсь с деревом домой, горожанин заметил на улице человека. По его словам, прохожий был одет в темную одежду. Молодой человек предположил, что это мог быть полицейский, поэтому испугался, бросил ель посреди улицы и убежал домой. За деревом он не возвращался. Сотрудники намерены возбудить уголовное дело по факу незаконной вырубки дерева. В настоящее время оценивается материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что стоимость самой дорогой ели на торговой площадке в Кемерове достигла 18 тыс. руб.