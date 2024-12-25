В Кемерове самая дорогая ель стоит 18 тыс. руб.

В Кемерове открылись елочные базары, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент редакции отметила, что по сравнению с 2023 годом стоимость на ели выросла.

Корреспондент рассказала, что в 2023 году рекордная стоимость ели составляла 15 тыс. руб. В нынешнем году на елочном базаре, который расположен в центре города, купили елку за 18 тыс. руб. Сибдепо уточнил подробности. Выяснилось, что покупатель обратился заранее и заказал дерево высотою 3,5 м. Главным требованием была густота.

Корреспондент отметил, что обычно стоимость ели зависит именно от ее густоты, а не высоты дерева. На центральном елочном базаре самая высокая цена за ель достигает 10 тыс. руб. Продавцы готовы торговаться. Так, елку за 10 тыс. руб. в итоге можно забрать за 2 тыс. руб. Для более дешевых деревьев скидка составляет около 500 руб. Одна веточка стоит 300 руб.

Предприниматель рассказал Сибдепо, что иногда может отдать елку бесплатно. Обычно старается таким образом поднять настроение пожилым людям. Но и для молодых людей может пойти на уступки. Признается, что человек должен ему понравиться после первого взгляда.

«Пока я беседовала с продавцом о елочках, он поделился секретом. Оказалось, всеобщее мнение, что ближе к Новому году елки дешевеют — миф. Прайс не снижается даже за день до праздника, поэтому не стоит откладывать покупку красавицы из-за этого», — написала корреспондент Сибдепо.

Продавец еще одной торговой точки признался Сибдепо, что цена во многом зависит от покупателя. Иногда человек умеет торговаться, поэтому ему уступают.

Ранее сообщалось, что химик Трушева указала на опасность дешевой искусственной ели.